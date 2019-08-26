Несколько владельцев могут лишиться своих огородов из-за Rail Baltica

Rail Baltica — огромный проект, который практически разделит Ригу пополам. Мукупурвс — небольшой микрорайон с дачными участками — последний отрезок перед остановкой в аэропорту.

"Находимся сейчас именно в том месте, где будет проходить железнодорожная трасса. То есть направление аэропорта вот это, направление Улманя гатве, то есть Риги — в том направлении. В этом месте железная дорога будет расположена на насыпи, общая ширина трассы или коридора — приблизительно 60 метров, то есть в одну сторону и в другую сторону. То, что мы видим здесь — в полном объёме или частично будет сноситься", — рассказал Ингус Озолантс, представитель Eiropas Dzelzceļa līnijas.

Проектировка точного расположения трассы ещё в процессе, и местные огородники уже давно слышат истории о Rail Baltica и живут в неведении и вечном ожидании. Ведь проект — как живой организм: разрабатывается не сразу и может меняться. А пока он разрабатывается, урожай продолжает расти.

— Когда я брала этот огород, мне говорили, что 104, 105 по проекту пойдут под снос, а у меня 109, так что рядышком, — говорит Луция

— Почему вы всё-таки не испугались и решились?

— Ну, не знаю, просто я на пенсии, времяпровождение, так сказать, на улице, на воздухе.

— Много что успели посадить? Жалко будет?

— В принципе, ничего такого, там одна яблоня есть, кусты смородины. Всё остальное однолетнее. Жалко, конечно.

У Луции огород с прошлого года, а вот Ренат хозяйничает в Мукупурвсе уже четвертый год.

— Сказали, что нас не затронет... Где-то там на окраине огорода заденут.

— То есть, в принципе, не боитесь? Вас не коснется?

— Я точно не скажу, что я не боюсь. Я думаю, это нескоро будет.

— Но если это вас коснется, обидно будет?

— Ну, немножко будет обидно..

— Успели много чего посадить?

— Пожалуйста, посмотрите... Тут у меня кабачки, клубника, вон там перец растёт

— Укроп!

— А укроп он сам по себе растёт, я его не сажаю.

Клубника, чеснок, лук, перец, помидоры, огурцы и другие богатства огорода. Возможно, со всем этим придется расстаться. Под вопросом — многие огороды Мукупурвса. Однако люди пока ещё продолжают выращивать овощи, фрукты и ягоды. Но вот ремонтировать дома боятся.

— Домик тоже, получается, сами строили — или он был уже?

— Нет, от предыдущих хозяев остался. Ну, его надо ремонтировать. Но я вот боюсь. Действительно начнется Rail Baltica и... — говорит Ренат.

Под ударом не только огороды, но и жилые постройки. Сейчас проект трассы проходит прямо через дом Андиса.

"У меня есть жильё, но просто у меня здесь всё: хозяйство, баня, гараж, машину здесь держу. Ну, мы как бы здесь живём, приезжаем, как на работу. Хозяин приезжал, показывал один проект. Этот дом, этот... ну, короче, все эти дома типа сносят. За 18 лет здесь вложено очень много здоровья. Жалко будет, если снесут, конечно. Ну, а что сделаешь. Ещё бы лет 5-6 — мне уже не надо ничего будет тогда уже", — поделился он.

Однако отчуждение имущества должно закончиться уже в 2021 году.

"Конфликтов нет, и, надеюсь, что не будет, но надо сказать, что процесс нелёгкий, он объёмный по времени. Он в каком-то смысле может задержать нас в случае, если процесс доходит до суда", — отметил Озолантс.

Строительство железнодорожной насыпи в Мукупурвсе затронет примерно двадцать земельных участков, на которых есть дачи, теплицы, бани и другие постройки. Однако ни одна из них, по данным Eiropas Dzelzceļa līnijas, не сдана в эксплуатацию.