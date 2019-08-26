Rīgas satiksme до 5 сентября продлило срок подачи заявок на оформление э-карты школьника

Подать электронную заявку на оформление э-карты школьника могут родители учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов, а также школьников, которые поменяли учебное заведение.

При подаче электронной заявки до 5 сентября получить э-карту в учебном заведении можно будет с 15 сентября.

В свою очередь при заполнении заявки 6 сентября или позднее получить э-карту родители школьников смогут только в центрах обслуживания клиентов Rīgas satiksme, предоставив удостоверяющий личность документ.

Чтобы э-карта школьника была действительна, ее должен подписать директор соответствующей школы.

Rīgas satiksme напоминает, что при заполнении электронной заявки данные о школьнике и школе, где он учится, будут отобраны автоматически. К заявлению нужно приложить только фотографию ребенка.

На основании полученных заявок Rīgas satiksme изготовит карты и до 15 сентября доставит их в соответствующие школы, где директор их подпишет и раздаст ученикам.