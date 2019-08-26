Найден труп пропавшего в Балтийском море Айгара Аудерса

16 августа появилась информация о том, что Госполиция просит помощи жителей в поисках ювелира и опытного каякера Айгарса Аудерса. Рано утром он на каяке отправился с Колки на остров Роню. В понедельник, 26 августа, группа Jūras laivas в соцсети Facebook сообщила о смерти Аудерса.