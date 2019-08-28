В Музее моды пройдут лекции, посвященные моде 80-х

12 сентября в 18.30 состоится первая лекция - "80-е в моде: тогда и теперь". Уже несколько лет дизайнеры моды увлеченно интерпретируют ярчайшие тренды моды 80-х и используют характерный силуэт перевернутой трапеции, а в нашем гардеробе немало вещей, первая волна популярности которых выпала именно на 80-е - и они до сих пор так же актуальны.

Меняются цвета и материалы, но яркая, скульптурная и геометричная мода 80-х вдохновляет и в XXI веке.

Посетители лекции смогут узнать больше о стиле 80-х, о дизайнерах моды этого десятилетия, а также о проявлениях экстравагантных трендов 80-х в современной моде.

ФОТО: пресс-фото

13 сентября в 18.30 состоится вторая лекция Натальи Толкуновой - "Поп-иконы 80-х и мода". 80-е годы - это десятилетие, когда популярная культура - сериалы, MTV, фильмы Голливуда, певцы и музыкальные группы - влияла на моду сильнее чем когда-либо. Образы звезд экрана и эстрады посредством телевидения и журналов увидели миллионы, и многие, особенно молодежь, копировали стиль кумиров или вдохновлялись им.

Эти влияния были разными: от роскоши сериала "Династия" до кружевных перчаток Мадонны, от костюмов и шляпок принцессы Дианы до спортивных костюмов звезд хип-хопа.

На лекции можно будет узнать больше о самых ярких поп-иконах 80-х и об их влиянии на моду того времени.

Автор лекций: Наталья Толкунова - журналист, преподаватель МГУ, историк моды, сестра Александра Васильева.

Лекции на русском языке.

Цена билета: 15 EUR (на обе лекции - 25 EUR). Билеты можно приобрести в кассе музея (ул. Грециниеку, 24).

ФОТО: пресс-фото

Напоминаем, что до середины октября в Музее моды еще можно посмотреть прекрасную выставку "Блеск 80-х" - наряды и аксессуары из коллекции Александра Васильева.