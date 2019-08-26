Пн, 26.08.2019
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  • Платье дня: романтичная принцесса Эль Фаннинг в смелом для нее прозрачном

Платье дня: романтичная принцесса Эль Фаннинг в смелом для нее прозрачном
Фото

ФОТО: AP/Scanpix

Молодая, но уже известная американская актриса Эль Фаннинг по-прежнему внешне напоминает принцессу из диснеевских фильмов, излучающую безграничную нежность, однако в ее нарядах появляется и некоторая смелость.

Так, на  на премьере фильма компании Disney "Малифисента-2" в рамках форума D23 в калифорнийской Анахайме 21-летняя Эль предстала перед публикой в розовом платье KIMHEKIM из совершенно прозрачной органзы, украшенном объемным атласным бантом.

По задумке дизайнера, этот наряд носится на голое тело, но такая откровенность не для принцесс, а потому Фаннинг дополнила его шелковым платьем-бюстье.

Завершили нежный образ юной звезды Голливуда светлые лодочки на высоком каблуке от Stuart Weitzman.

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ФОТО: AP/EPA/Scanpix

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