Платье дня: романтичная принцесса Эль Фаннинг в смелом для нее прозрачном
Молодая, но уже известная американская актриса Эль Фаннинг по-прежнему внешне напоминает принцессу из диснеевских фильмов, излучающую безграничную нежность, однако в ее нарядах появляется и некоторая смелость.
Так, на на премьере фильма компании Disney "Малифисента-2" в рамках форума D23 в калифорнийской Анахайме 21-летняя Эль предстала перед публикой в розовом платье KIMHEKIM из совершенно прозрачной органзы, украшенном объемным атласным бантом.
По задумке дизайнера, этот наряд носится на голое тело, но такая откровенность не для принцесс, а потому Фаннинг дополнила его шелковым платьем-бюстье.
Завершили нежный образ юной звезды Голливуда светлые лодочки на высоком каблуке от Stuart Weitzman.
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