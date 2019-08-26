С августа на просторах FM диапазона Латвии начала вещать новая, русскоязычная радиостанция – RU FM.
Услышать лучшее и новое, только любимое, русское можно в Риге на 103.2 FM и в Краславе на 96.1 FM.
RU FM - это музыкально-развлекательная радиостанция, на волнах которой звучат только русскоязычные песни. Слоган «Любимое Русское» раскрывает формат: только русская и только любимая музыка. Та, которая была рядом с нами с начала нулевых, и та, что появляется сегодня - яркая, мелодичная, популярная.
Настроившись на RU FM, помимо отличной музыки, Вы услышите актуальные общеполитические и экономические новости, прогнозы погоды, информацию о пробках на столичных дорогах, ну и, конечно, зарядитесь отличным настроением от наших шоу, игр, конкурсов и их ведущих.
Со стартом радиостанции в эфире появятся:
- утреннее просыпательно-развлекательное «Будильник Шоу» с Андреем Воляницким и Катей Вихровой;
- дневная «Большая Перемена», в рамках которой мы ежечасно подарим Вам 30 минут только музыки, без рекламы, разговоров и повторов;
- вечерний драйвтайм-сегмент «Ещё не вечер», а в нем – яркие хиты, любопытные новости и неизменно приятная атмосфера.
RU FM является проектом холдинга XO Media Group, в состав которого входят радиостанции RETRO FM, XO FM и Русское RETRO, на волнах которого была запущена новая радиопрограмма RU FM.