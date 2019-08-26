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С августа на просторах FM диапазона Латвии начала вещать новая, русскоязычная радиостанция – RU FM.

Услышать лучшее и новое, только любимое, русское можно в Риге на 103.2 FM и в Краславе на 96.1 FM.

RU FM - это музыкально-развлекательная радиостанция, на волнах которой звучат только русскоязычные песни. Слоган «Любимое Русское» раскрывает формат: только русская и только любимая музыка. Та, которая была рядом с нами с начала нулевых, и та, что появляется сегодня - яркая, мелодичная, популярная.

Настроившись на RU FM, помимо отличной музыки, Вы услышите актуальные общеполитические и экономические новости, прогнозы погоды, информацию о пробках на столичных дорогах, ну и, конечно, зарядитесь отличным настроением от наших шоу, игр, конкурсов и их ведущих.



Со стартом радиостанции в эфире появятся:

- утреннее просыпательно-развлекательное «Будильник Шоу» с Андреем Воляницким и Катей Вихровой;

- дневная «Большая Перемена», в рамках которой мы ежечасно подарим Вам 30 минут только музыки, без рекламы, разговоров и повторов;

- вечерний драйвтайм-сегмент «Ещё не вечер», а в нем – яркие хиты, любопытные новости и неизменно приятная атмосфера.