Пн, 26.08.2019
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  • "Когда я ем, я глух и нем - скачи, рычи сколько угодно!": невозмутимые морские свинки умилили Сеть

"Когда я ем, я глух и нем - скачи, рычи сколько угодно!": невозмутимые морские свинки умилили Сеть
Видео

ФОТО: скриншот видео

На YouTube-канале Rumble Viral, где публикуются забавные ролики из жизни животных, появилось новое видео, которым мы хотим с вами поделиться.

На кадрах запечатлено, как две морские свинки в саду уплетают за обе щеки салатные листья, в то время как вокруг них, рыча, погавкивая и издавая еще какие-то устрашающие звуки, скачет немаленький по размеру пес, который, судя по поведению, скорее, еще щенок.

Грызуны практически не реагируют на выпады бешеного несмышленого собакевича и спокойно продолжают наслаждаться трапезой, потому что знают золотое правило: "Когда я ем, я глух и нем!".

Смотрите забавное видео!

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