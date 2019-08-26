"Когда я ем, я глух и нем - скачи, рычи сколько угодно!": невозмутимые морские свинки умилили Сеть

На кадрах запечатлено, как две морские свинки в саду уплетают за обе щеки салатные листья, в то время как вокруг них, рыча, погавкивая и издавая еще какие-то устрашающие звуки, скачет немаленький по размеру пес, который, судя по поведению, скорее, еще щенок.