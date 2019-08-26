Правительство, скорее всего, не утвердит Муйжниекса ректором ЛУ

После заседания Совета по сотрудничеству Кариньш сказал журналистам, что 27 августа правительство рассмотрит вопрос об утверждении ректора. На прошлой неделе правительство единогласно, поддержав министра образования Илгу Шуплинску, решило реформировать систему управления в высшем образовании.

Говоря о решении ЛУ через суд добиться утверждения Муйжниекса, Кариньш заявил, что этот шаг ничего не изменит в вопросе, рассматриваемом правительством.

На вопрос, означает ли это, что завтра все министры поддержат проект Министерства образования и науки о неутверждении Муйжниекса, Кариньш ответил утвердительно. "Да, одно вытекает из другого", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня ЛУ обратился в Административный районный суд с просьбой обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, свидетельствует информация, находящаяся в распоряжении агентства LETA.

ЛУ обратился в суд, пригласив выступить в качестве ответчика по данному иску министра образования и науки Илгу Шуплинску и Кабинет министров. ЛУ в суде представляет присяжный адвокат Бенно Бутулис.