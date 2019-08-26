В результате российского ядерного испытания в атмосферу попали радиоактивные изотопы

Так, проверки российской гидрометеорологической службы "Росгидромет" показали, что в ходе ядерного испытания в атмосферу попали изотопы стронция, бария и лантана.

Редактор независимого новостного портала AtomInfo.ru Александр Уваров сказал, что эти изотопы угрозы жителям не несут.

Уваров в интервью агентству РИА "Новости" заявил, что эти изотопы - побочный продукт расщепления ядра урана.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли минимум пять сотрудников предприятия "Росатом".

Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.

Позднее учреждения подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний, завершившихся взрывом, на военном полигоне был в 16 раз выше нормы.

Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.