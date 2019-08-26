Пн, 26.08.2019
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В результате российского ядерного испытания в атмосферу попали радиоактивные изотопы

Военная база у полигона Ненокс

ФОТО: Reuters/Stringer

В результате ядерного испытания на российском военном полигоне 8 августа в атмосферу попали радиоактивные изотопы, сообщают российские СМИ.

Так, проверки российской гидрометеорологической службы "Росгидромет" показали, что в ходе ядерного испытания в атмосферу попали изотопы стронция, бария и лантана.

Редактор независимого новостного портала AtomInfo.ru Александр Уваров сказал, что эти изотопы угрозы жителям не несут.

Уваров в интервью агентству РИА "Новости" заявил, что эти изотопы - побочный продукт расщепления ядра урана.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли минимум пять сотрудников предприятия "Росатом". 

Вскоре после происшествия СМИ сообщили, что констатировано повышение уровня радиации.

Позднее учреждения подтвердили, что уровень радиации в Северодвинске на северо-западе страны после ядерных испытаний, завершившихся взрывом, на военном полигоне был в 16 раз выше нормы.

Уровень радиации был повышен недолгое время, указала служба.

Пятеро погибших в результате инцидента рабочих и трое выживших награждены Орденами мужества.

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