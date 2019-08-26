Найдено правовое основание подать в суд на бывшее правление Rīgas satiksme

По его словам, он ознакомился с отчетом адвокатского бюро Novius и, по его мнению, в нем констатировано достаточное обоснование для обращения в суд против бывшего правления Rīgas satiksme с требованием регресса.

"Адвокаты пришли к выводу, что прошлое правление не распоряжалось как хороший и заботливый хозяин", - сказал Бергс.

В свою очередь Rīgas satiksme, комментируя отчет Novius, подтвердило агентству LETA, что для оценки ответственности прошлого правления действительно было привлечено адвокатское бюро, однако содержащаяся в отчете информация конфиденциальна и не подлежит разглашению.

Руководящий партнер того же Novius Каспар Новицанс отметил, что в отчете не анализировались конкретные суммы, а больше внимания уделялось именно действиям конкретных лиц.

Адвокаты также добавили, что необходимо провести дальнейший анализ, чтобы констатировать конкретные объемы потерь.

Однако, по словам Бергса, эксперты только подтвердили уже прозвучавшую в СМИ информацию о некоторых неудачных договорах, которые Rīgas satiksme заключило с Rīgas mikroautobusu satiksmе, Rīgas kartе, поставщиками топлива и другими партнерами.

В отчете указано, что в течение года потери примерно в 6 миллионов евро предприятию принес заключенный в 2018 году договор о сотрудничестве с Rīgas mikroautobusu satiksme, еще 3,7 миллионов евро были потеряны после заключения договора о поставке топлива.

Адвокаты также признали, что минимум 6,5 миллионов евро потерь принесло заключение договоров с Škoda Electric, Škoda Transportation и Solaris Bus & Coach о поставке трамваев, троллейбусов и автобусов. Эту сумму составляют штрафы за своевременно неполученные транспортные средства.

Частично необоснован и договор о сотрудничестве Rīgas satiksme с Rīgas kartе, так как из бюджета сообщения Rīgas kartе платили за введение школьных э-карт, которые имеют не только функции э-талона, но и другие - школьники могут расплачиваться ими за обеды, а также со скидкой посещать городские музеи, театры и другие учреждения.

По всем этим убыткам есть правовое основание взыскать с бывшего правления потери, утверждает Бергс.