В Балтийском море у границы Литвы наблюдалось большое нефтяное пятно

В литовской экономической зоне Балтийского моря недалеко от границы Латвии в воскресенье наблюдалось большое нефтяное пятно, большая часть которого находилось в латвийских территориальных водах, но в понедельник оно испарилось, сообщает агентство LETA.
Департамент защиты окружающей среды Литвы проинформировал, что о пятне сообщило Европейское агентство по безопасности на море, а позднее подтвердили и Морские силы Литвы, которые на вертолете провели исследование ситуации.
Выяснилось, что большая часть нефтяного пятна находится на территории Латвии, а на литовской стороне находилось всего 12,5% площади. Площадь нефтяного пятна на литовской стороне превысила три квадратных километра, оно оценивалось в 330-660 литров.
В понедельник полученные со снимков фотографии показали, что нефтяное пятно под воздействием высокой температуры воздуха испарилось.
Литва начала расследование произошедшего. Информация передана Агентству защиты окружающей среды Литвы. Согласно предварительной информации, источником загрязнения стал корабль, пересекавший границу Литвы и Латвии.
За загрязнение такого вида в Литве грозит денежный штраф от 14 до 20 тысяч евро. Подсчитывается и ущерб, нанесенный природе, который может достичь 13 - 26 тысяч евро.
Идентичный инцидент был зафиксирован и на прошлой неделе.