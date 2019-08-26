Проект госбюджета планируют подать в Сейм до середины октября

Партнеры по коалиции сегодня продолжили дискуссию о бюджете следующего года и следующих трех лет. По словам Кариньша, на этой неделе пройдут еще несколько этапов переговоров.

Премьер сообщил, что, несмотря на различные интересы партий коалиции, партнеры пытаются договориться.

Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы проект бюджета на 2020 год был подан в Сейм уже в середине октября.

Как сообщалось ранее, базовые расходы бюджета 2020 года составят 7,13 млрд евро. По расчетам Минфина, базовые расходы бюджета 2021 года составят 7,33 млрд евро. По сравнению с 2019 годом в 2020 году расходы вырастут на 39,4 млн евро, а в 2021 году - на 35,7 млн евро.Базовые расходы основного бюджета в 2022 году составят 7,49 млрд евро.