Севастова стартовала на US Open с уверенной победы над Бушар

Матч между теннисистками продолжался 1 час 14 минут. За это время 29-летняя Севастова сделала четыре брейка и три эйса, а также один раз ошиблась при подаче. 25-летняя Бушар дважды взяла подачу Севастовой и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 3:1 в пользу Севастовой.

В этом сезоне Севастова одержала победу в 26 из 43 матчей, в то время как Бушар победила лишь в 6 из 20 поединков.

Во втором круге Анастасия сыграет с победительницей пары Ивана Йорович (Сербия) - Ига Свёнтек (Польша).

Севастова принимает участие в US Open уже девятый раз. Лучшим достижением латвийской теннисистки был прошлогодний турнир, когда она дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс. Из-за того, что в 2018 году Севастова дошла до 1/2 финала, в этом ей предстоит защита 780 рейтинговых очков WTA.

Во вторник, 27 августа, на турнире свой первый матч проведёт Алёна Остапенко, которой предстоит поединок с Александрой Крунич из Сербии.