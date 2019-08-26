Севастова стартовала на US Open с уверенной победы над Бушар

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла во второй круг US Open, обыграв канадку Эжени Бушар со счётом 6:3, 6:3.
Матч между теннисистками продолжался 1 час 14 минут. За это время 29-летняя Севастова сделала четыре брейка и три эйса, а также один раз ошиблась при подаче. 25-летняя Бушар дважды взяла подачу Севастовой и допустила четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 3:1 в пользу Севастовой.
В этом сезоне Севастова одержала победу в 26 из 43 матчей, в то время как Бушар победила лишь в 6 из 20 поединков.
Во втором круге Анастасия сыграет с победительницей пары Ивана Йорович (Сербия) - Ига Свёнтек (Польша).
Севастова принимает участие в US Open уже девятый раз. Лучшим достижением латвийской теннисистки был прошлогодний турнир, когда она дошла до полуфинала, в котором уступила Серене Уильямс. Из-за того, что в 2018 году Севастова дошла до 1/2 финала, в этом ей предстоит защита 780 рейтинговых очков WTA.
Во вторник, 27 августа, на турнире свой первый матч проведёт Алёна Остапенко, которой предстоит поединок с Александрой Крунич из Сербии.
US Open продлится две недели, а призовой фонд турнира составит 52 миллиона евро.