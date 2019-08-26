В Елгаве по подозрению в убийстве задержана парочка 1990 года рождения

Тело мужчины было найден в одном из частных домов Елгавы в субботу. У погибшего констатированы признаки насильственной смерти - несколько колотых ран.

Начат уголовный процесс. Уже на следующий день по подозрению в убийстве мужчины 1979 года рождения полицейские задержали мужчину и женщину 1990 годов рождения. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции.