Пн, 26.08.2019
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В Елгаве по подозрению в убийстве задержана парочка 1990 года рождения

ФОТО: Pixabay

На прошлой неделе в Елгаве по подозрению в убийстве были задержаны молодые мужчина и женщина, сообщает агентство LETA.

Тело мужчины было найден в одном из частных домов Елгавы в субботу. У погибшего констатированы признаки насильственной смерти - несколько колотых ран.

Начат уголовный процесс. Уже на следующий день по подозрению в убийстве мужчины 1979 года рождения полицейские задержали мужчину и женщину 1990 годов рождения. Задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции.

Более подробных комментариев полиция не предоставляет.

Самое суровое наказание за убийство - пожизненное заключение.

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