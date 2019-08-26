Знарок: надеемся к началу сезона выбраться из ямы

"Тренируемся в одном виде - играем в другом", - цитируют российские СМИ Знарка. "Пока нам немного не везет, но на это есть объективные причины. Думаю, мы справимся с этими трудностями и все будет в порядке".

Напомним, "Спартак", которым руководят Знарок и Харийс Витолиньш и за который выступают Каспар Даугавиньш и Мартиньш Карсумс, в трех последних матчах проверочного турнира не сумел набрать ни одного очка, более того, разница забитых и пропущенных шайб - 4:11.

Тренер немного обеспокоен игрой команды в численном большинстве.

"Спартак" на проверочном туренире в Москве уступил 2:5 московскому ЦСКА, 1:4 московскому "Динамо" и 1:2 подмосковному "Витязю". Впервые за 12 лет участия в розыгрыше Кубка мэра Москвы "Спартак" остался без набранных очков.

"Готовимся ко второму сентября и в принципе планируем, что к этому времени выберемся из ямы. Не удалось всего из запланированного в комплектации состава команды. Не всегда все удается исполнить. Есть бюджет, с которым мы должны считаться".