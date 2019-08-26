Идея эстонского министра: русскоязычным первоклашкам - по два учителя, один говорит по-эстонски

Удачный опыт детских садов

Ежегодная конференция была уже десятой по счету. На ней выступили ученые, чиновники от образования, сами учителя. Поздравив учителей со скорым началом нового учебного года, министр образования Майлис Репс сказала:

"Самая первая и радостная мысль - образование в Эстонии на хорошем уровне. Мы знаем, что основное образование у нас на хорошем уровне, у нас хорошие гимназии, хорошее профобразование, а теперь запятая - всегда есть, к чему стремиться. На самом деле, ничего основополагающего в системе образования менять не нужно. Кто не верит министру, может почитать различные исследования".

В то же время, министр отметила, что есть трудности, в том числе из-за региональных различий. По ее словам, в детсадах Эстонии 670 русскоязычных групп. Обучение эстонскому в этих группах идет по нескольким разным методикам, и дети при поступлении в первый класс показывают очень разное знание эстонского языка.

Удачной Майлис Репс назвала методику, по которой работают уже 53 учителя в детсадах: в русскоязычной группе с детьми занимаются сразу два учителя, один из которых говорит по-русски, а другой - по-эстонски. По мнению министра, большинство групп в русскоязычных детсадах за несколько лет можно перевести на эту методику, параллельно начав внедрять ее и в школах.

Пока на уровне идеи

"Мы только что начали в детских садах. В первый год все говорят, что это дало много возможностей. Я сама эту методику очень защищаю, потому что она дает родителю такое чувство, что ребенок там всё понимает - потому что начинает на русском - но ребенок знает, как быстро "переключать"язык. Этому надо учиться, если он не из многоязычной семьи, это само не придет. Но это дает возможность потом и другие языки очень быстро учить".

Майлис Репс считает, что такое обучение может проходить до второго или третьего класса, но не больше.

"Потому что дальше уже есть выбор - какие-то предметы изучать на русском, какие-то - всё время на эстонском. Но не так, как сейчас - когда в первом классе обычной русской школы один предмет начинают преподавать на эстонском, и очень часто выбирают биологию, которая ужасно тяжелая. И дети не понимают, и родители не понимают", - считает министр.

По мнению Майлис Репс, наличие в русских школах большого количества эстоноязычных учителей также изменит отношения между педагогами:

"Я как политик думаю, что это лучше, чем какая-то реформа, лучше, чем что-то открывать или, наоборот, закрывать".

По словам министра, пока это только идея дополнить существующие в школах методики еще одной: