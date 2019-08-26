Исполняющим обязанности ректора ЛУ может быть назначен не Борзов, а Гвидо Страубе

Поданный в правительство проект Министерства образования и науки "О ректоре Латвийского университета (ЛУ)" предусматривает в случае неутверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ назначить исполняющим обязанности ректора профессора Юриса Борзова, однако министерство также допускает, что исполняющим обязанности ректора может стать профессор и бывший декан факультета истории и философии ЛУ Гвидо Страубе, следует из слов министра образования и науки Илги Шуплинской.
Министр не отрицала того, что в поданный правительству проект приказа, где сейчас указано, что в случае неутверждения Муйжниекса исполняющим обязанности ректора станет Борзов, могут быть внесены изменения.
Вопрос об утверждении Муйжниекса в должности ректора ЛУ включен в повестку заседания Кабинета министров, которое пройдет во вторник, а значит, решение по этому вопросу будет принято уже завтра.