Исполняющим обязанности ректора ЛУ может быть назначен не Борзов, а Гвидо Страубе

Поданный в правительство проект Министерства образования и науки "О ректоре Латвийского университета (ЛУ)" предусматривает в случае неутверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ назначить исполняющим обязанности ректора профессора Юриса Борзова, однако министерство также допускает, что исполняющим обязанности ректора может стать профессор и бывший декан факультета истории и философии ЛУ Гвидо Страубе, следует из слов министра образования и науки Илги Шуплинской.