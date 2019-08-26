Левитс: нужно добиться большего финансирования политических партий из госбюджета

По его словам, спонсирование партий является существенным вопросом, который президент хочет продвигать дальше, добиваясь того, чтобы политические партии получали большее финансирование из госбюджета. В качестве примера президент упомянул Литву и Эстонию, где предоставляемое партиям финансирование в десять раз больше, чем в Латвии.

Ввиду отсутствия достаточного финансирования, в "аморфную" среду политических партий приходят различные лобби, заявил президент, указав, что партии зависимы от частных спонсоров, которые ожидают от них конкретных действий в своих интересах.

Во время встречи с молодыми представителями латвийских политических партий Левитс подчеркнул важность участия молодежи в политике государства, посетовав на то, что партии пока не выражают большого интереса по поводу привлечения молодежи в свои ряды.