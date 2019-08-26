Пн, 26.08.2019
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Левитс: нужно добиться большего финансирования политических партий из госбюджета

Эгил Левитс

ФОТО: Valsts prezidenta kanceleja

Нужно добиться предоставления политическим партиям большего финансирования из госбюджета, заявил президент Латвии Эгил Левитс во время сегодняшнего форума "Молодежь в политике и развитие демократии".

По его словам, спонсирование партий является существенным вопросом, который президент хочет продвигать дальше, добиваясь того, чтобы политические партии получали большее финансирование из госбюджета. В качестве примера президент упомянул Литву и Эстонию, где предоставляемое партиям финансирование в десять раз больше, чем в Латвии.

Ввиду отсутствия достаточного финансирования, в "аморфную" среду политических партий приходят различные лобби, заявил президент, указав, что партии зависимы от частных спонсоров, которые ожидают от них конкретных действий в своих интересах.

Во время встречи с молодыми представителями латвийских политических партий Левитс подчеркнул важность участия молодежи в политике государства, посетовав на то, что партии пока не выражают большого интереса по поводу привлечения молодежи в свои ряды.

Как сообщалось ранее, сегодня в рамках форума "Молодежь в политике и развитие демократии" президент встретился и провел дискуссию с молодыми представителями латвийских политических партий.

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