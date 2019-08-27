Павел Глоба назвал 4 знака Зодиака, которые разбогатеют в сентябре 2019 года

Близнецы

В сентябре 2019 года представители этого знака зодиакального круга поймут, что их гонка за деньгами начинает приносить результат. Постепенно у Близнецов будет улучшаться финансовое положение, так что они смогут расслабиться и отдохнуть - возможно, поехать в отпуск. Однако, несмотря на радужные прогнозы,

Павел Глоба рекомендует Близнецам сохранять спокойствие и не впадать в эйфорию, планировать свои траты, не давать в долг и не делать спонтанных покупок.

Львы

У Львов грядущий месяц пройдет под знаком стремительного увеличения прибыли. При этом деньги будут поступать пропорционально приложенным усилиям, поэтому не стоит лениться. Помните поговорку о том, что под лежачий камень вода не течет. Сентябрь принесет полезные знакомства, которые позволят развернуть бизнес на полную мощь.

Весы

Весам, по мнению астролога, не только сентябрь, но и вообще осень 2019 года принесет финансовую стабильность.

Их ожидает выгодное предложение, благодаря которому можно будет сменить место работы и за счет этого серьезно увеличить свой материальный доход.

Если вы давно задумываетесь о смене рода деятельности, то именно осенью 2019 года следует начинать двигаться в этом направлении.

Козерог