Двукратный олимпийский чемпион попал в страшное ДТП

Сообщается, что автомобиль, на котором передвигался спортсмен, столкнулся с рейсовым автобусом, когда Рудиша направлялся домой. По данным сайта kenyans.co.ke, никто не пострадал.

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG — David Rudisha (@rudishadavid) 26 августа 2019 г.

"Благодарю Всевышнего за дар жизни! В субботу ночью я выжил в дорожной аварии после лобового столкновения с автобусом. Со мной всё в порядке, я не получил травм. Спасибо за ваши молитвы", - написал Рудиша на своей странице в Twitter.

Глава полиции кенийского города Керока Вальтер Абондо сообщил, что Рудиша был доставлен в больницу, где у него не было обнаружено никаких переломов. После этого спортсмен был отпущен домой.

Дэвид Рудиша не принимал участия в соревнованиях с 2017 года, когда получил повторную травму спины. Сообщается, что легкоатлет возобновил тренировки и планирует защиту олимпийского золота в Токио.