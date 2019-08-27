Вт, 27.08.2019
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Двукратный олимпийский чемпион попал в страшное ДТП

ФОТО: twitter.com/rudishadavid

Двукратный олимпийский чемпион в беге на 800 метров кениец Дэвид Рудиша попал в автомобильную аварию в столице Кении Найроби. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что автомобиль, на котором передвигался спортсмен, столкнулся с рейсовым автобусом, когда Рудиша направлялся домой. По данным сайта kenyans.co.ke, никто не пострадал.

"Благодарю Всевышнего за дар жизни! В субботу ночью я выжил в дорожной аварии после лобового столкновения с автобусом. Со мной всё в порядке, я не получил травм. Спасибо за ваши молитвы", - написал Рудиша на своей странице в Twitter.

Глава полиции кенийского города Керока Вальтер Абондо сообщил, что Рудиша был доставлен в больницу, где у него не было обнаружено никаких переломов. После этого спортсмен был отпущен домой.

Дэвид Рудиша не принимал участия в соревнованиях с 2017 года, когда получил повторную травму спины. Сообщается, что легкоатлет возобновил тренировки и планирует защиту олимпийского золота в Токио.

30-летнему кенийцу принадлежит мировой рекорд в беге на 800 метров - на ОИ-2012 в Лондоне он преодолел дистанцию за 1 минуту 40,91 секунду.

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