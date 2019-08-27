Рост тарифа на вывоз мусора в Риге - действительно ли только 9%?
До середины сентября рижане должны перезаключить договоры о вывозе мусора с предприятием Tīrīga, которое в условиях монополии, возможно, будет делать это 20 лет. Обеспокоенность в обществе и у контролеров за конкуренцией вызвало повышение стоимости услуги. Многократно прозвучало, что тарифы на вывоз несортированных отходов могут вырасти даже на 40%, в свою очередь руководитель департамента окружающей среды Рижской думы Эвия Пиньке говорит - прирост составит в среднем только 9%.
Кто прав? Анализ Re:Check свидетельствует, что подсчеты самоуправления неполные и средний прирост сейчас установить нельзя, однако рижане за подобную услугу теперь будут платить больше, чем жители Таллинна и Вильнюса.
Самоуправление не знает, сколько рижане платят сейчас
"Мне действительно непонятно, откуда появилась такая информация и как это подсчитывалось", - так прозвучавшую в СМИ информацию о росте счетов на 40% на заседании комитета думы прокомментировала руководитель управления окружающей среды Эвия Пиньке. Об этом она еще раз сказала и Re:Check.
Управление подсчитало, что сейчас рижане платят в среднем 15,94 евро за вывоз кубометра мусора, а Tīrīga предлагает делать это за 17,38 евро без PVN. В таком случае цены действительно выросли бы на 9%. В СМИ это высказывание позднее описали как обещание, что никто не столкнется с большим ростом цен.
Однако и сама Пиньке признает, что подсчеты самоуправления неполные. В Риге за вывоз мусора сейчас нужно платить по-разному, так как цены отличаются. Информация о среднем нынешнем тарифе на услугу была получена без подсчетов, какие выплаты реально делают рижане, а в результате телефонного опроса всех четырех поставщиков услуги. У них спрашивали, за какую цену они бы согласились вывозить мусор у новых клиентов. Пиньке пояснила, что более точные данные получить невозможно: "Нынешние операторы могли выбрать, за какую цену они вывезут мусор любому клиенту, конкурируя между собой. Возможно также, что у одного оператора для разных клиентов могут быть разные тарифы". Информации о реально полученных рижанами счетах у них нет.
Пиньке добавляет, что поэтому этот подсчет "точно не обещание, что ни у кого не будет прироста более 9%". Есть клиенты, которым приходится считаться с куда большим ростом выплат.
Один такой пример в комментарии порталу Ir.lv опубликовал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Прошлый тариф, учитывая PVN, составлял 15,19 евро. Вместе с PVN рижане в дальнейшем будут платить 21,03 евро за вывоз кубометра мусора, таким образом, прирост составит 39%.
Важно то, что это может быть не единственный пример значительного роста цены. К примеру, у клиентов Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP) после роста цен в сентябре прошлого года тариф составлял от 10,80 евро до 11 евро без PVN. Семье из трех человек до этого нужно было платить примерно 6,50 евро в месяц, 75 евро в год. Услугу оказывало предприятие CREB. Для них новый тариф Tīrīga означал бы прирост стоимости от 59% до 61%.
В будущем - еще больший рост
Так как после заключения нового договора сортировка мусора должна постепенно стать более доступной для всех жителей города, Пиньке отмечает: "Только цену сравнивать некорректно". Предприниматели должны сделать значительные вложения, чтобы развить систему сортировки в Риге. В частности, нужно установить новые сортировочные контейнеры, нужно создать 12 новых площадок по сбору мусора и приобрести новые автомобили для сбора сортированных отходов.
Однако это не гарантирует, что в течение 20 лет тариф вывоза несортированного мусора останется неизменным. Хоть Пиньке и обещает, что Tīrīga не сможет свободно менять тарифы по своему усмотрению и любые изменения нужно утвердить в думе, на это может повлиять, к примеру, ставка налога на природные ресурсы или тариф на хранение непереработанных отходов.
В то же самое время нужно напомнить, что не надо платить, чтобы опустошить контейнеры для сортированного мусора.
У соседей дешевле
Re:Check связалась с самоуправлениями в Таллинне и Вильнюсе, чтобы сравнить, во сколько обходится вывоз мусора с возможностями его сортировать в остальных балтийских столицах. В Таллинне, где собирают бумагу и картон, биологически разлагаемые отходы а также крупногабаритный мусор, за опустошение 1100-литрового контейнера несортированного мусора нужно платить 7,14 евро (1 кубометр = 1000 литров). Упаковку для напитков в Эстонии и Литве возможно вернуть в автоматах депозитной системы.
В свою очередь в Вильнюсе система значительно отличается и сравнивать именно цену невозможно. Несмотря на то, что возможности сортировки и сбора мусора обеспечивают предприниматели, жителям нужно считаться и с посредничеством самоуправления, платя раз в год налоги. Их размер зависит от типа здания и квадратуры. К примеру, владельцу квартиры площадью 60 квадратных метров в год нужно платить примерно 30 евро.
Других сборов за вывоз мусора платить не надо.
Однако нужно добавить, что цены в Вильнюсе в будущем году значительно вырастут. Lietuvos Rytas пишет, что плата может вырасти на 38%.
Как в Вильнюсе, так и в Таллинне вывоз мусора обеспечивают несколько предпринимателей, разделив город на несколько зон. Такой подход был одной из рекомендаций Совета по конкуренции, как можно бы было организовать вывоз отходов и в Риге.
Кроме того, нужно отметить, что сейчас еще есть много неясностей по поводу деятельности Tīrīga. Несмотря на то, что рижане заключают договор с новым предприятием по вывозу мусора, есть возможность, что Совет по конкуренции заморозит сотрудничество самоуправления и предприятия, чтобы не допустить создания монополии на 20 лет.
Вывод: нет данных, позволяющих выяснить, каковыми будут средний прирост платы за вывоз мусора в Риге. Муниципальное управление окружающей среды не скрывает, что их методология подсчетов на самом деле узнать правду не позволяет. Однако понятно, что за услугу рижане будут платить больше, чем в столицах стран-соседей.