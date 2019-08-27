Рост тарифа на вывоз мусора в Риге - действительно ли только 9%?

Кто прав? Анализ Re:Check свидетельствует, что подсчеты самоуправления неполные и средний прирост сейчас установить нельзя, однако рижане за подобную услугу теперь будут платить больше, чем жители Таллинна и Вильнюса.

Самоуправление не знает, сколько рижане платят сейчас

"Мне действительно непонятно, откуда появилась такая информация и как это подсчитывалось", - так прозвучавшую в СМИ информацию о росте счетов на 40% на заседании комитета думы прокомментировала руководитель управления окружающей среды Эвия Пиньке. Об этом она еще раз сказала и Re:Check.

Управление подсчитало, что сейчас рижане платят в среднем 15,94 евро за вывоз кубометра мусора, а Tīrīga предлагает делать это за 17,38 евро без PVN. В таком случае цены действительно выросли бы на 9%. В СМИ это высказывание позднее описали как обещание, что никто не столкнется с большим ростом цен.

Однако и сама Пиньке признает, что подсчеты самоуправления неполные. В Риге за вывоз мусора сейчас нужно платить по-разному, так как цены отличаются. Информация о среднем нынешнем тарифе на услугу была получена без подсчетов, какие выплаты реально делают рижане, а в результате телефонного опроса всех четырех поставщиков услуги. У них спрашивали, за какую цену они бы согласились вывозить мусор у новых клиентов. Пиньке пояснила, что более точные данные получить невозможно: "Нынешние операторы могли выбрать, за какую цену они вывезут мусор любому клиенту, конкурируя между собой. Возможно также, что у одного оператора для разных клиентов могут быть разные тарифы". Информации о реально полученных рижанами счетах у них нет.

Пиньке добавляет, что поэтому этот подсчет "точно не обещание, что ни у кого не будет прироста более 9%". Есть клиенты, которым приходится считаться с куда большим ростом выплат.

Один такой пример в комментарии порталу Ir.lv опубликовал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Прошлый тариф, учитывая PVN, составлял 15,19 евро. Вместе с PVN рижане в дальнейшем будут платить 21,03 евро за вывоз кубометра мусора, таким образом, прирост составит 39%.

Важно то, что это может быть не единственный пример значительного роста цены. К примеру, у клиентов Rīgas Namu pārvaldnieks (RNP) после роста цен в сентябре прошлого года тариф составлял от 10,80 евро до 11 евро без PVN. Семье из трех человек до этого нужно было платить примерно 6,50 евро в месяц, 75 евро в год. Услугу оказывало предприятие CREB. Для них новый тариф Tīrīga означал бы прирост стоимости от 59% до 61%.

В будущем - еще больший рост