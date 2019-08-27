Суд признал Johnson & Johnson виновным в кризисе опиоидной зависимости

Представители Johnson & Johnson после решения суда незамедлительно сообщили, что оно будет оспорено.

Это было первое из тысяч требований, поданных против производителей и распространителей содержащих опиоиды обезболивающих средств, дошедших в Оклахоме до суда.

Ранее договоренности о завершении судопроизводство по этому делу достигли фармацевтические предприятия Purdue Pharma и Teva Pharmaceutical, которые согласились выплатить соответственно 270 и 85 миллионов долларов. Таким образом, Johnson & Johnson оставался единственным ответчиком по этому делу.

Судья в своем решении указал, что предприятие способствовало образованию кризиса здоровья, продвигая на рынке вызывающие зависимость обезболивающие медикаменты, не предупреждая потребителей о рисках.

"Эти действия негативно повлияли на здоровье и безопасность тысяч оклахомцев", - говорится в решении суда.

Наложенный на предприятие штраф будет направлен на лечение и заботу о пострадавших от опиоидной зависимости.

От передозировки опиоидами в США в период с 1999 по 2017 годы умерли почти 400 000 человек, свидетельствуют данные Центра контроля и предотвращения заболеваний США. В свою очередь в штате Оклахома от передозировки опиоидами с 2000 года умерли примерно 6000 человек.