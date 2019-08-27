За сутки в пожарах пострадали три человека

Около 17.30 поступил вызов на пожар в Даугавпилсе, где с балкона многоэтажного жилого дома шел дым. На балконе горели вещи. Пытаясь потушить пожар своими силами, пострадал человек, который позже был передан на попечение врачей.

Около 19 часов VUGD получила вызов в Бауску, где горел жилой дом. Перед прибытием VUGD из дома эвакуировались два человека, пострадавшие в пожаре.