Вт, 27.08.2019
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За сутки в пожарах пострадали три человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вчера пожарные тушили в Латвии 28 пожаров, пострадали три человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Около 17.30 поступил вызов на пожар в Даугавпилсе, где с балкона многоэтажного жилого дома шел дым. На балконе горели вещи. Пытаясь потушить пожар своими силами, пострадал человек, который позже был передан на попечение врачей.

Около 19 часов VUGD получила вызов в Бауску, где горел жилой дом. Перед прибытием VUGD из дома эвакуировались два человека, пострадавшие в пожаре.

С начала года в Риге в пожарах погибло 53 и пострадало еще 92 человека.

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