Вт, 27.08.2019
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Фото: В Лондоне начался Ноттинг-Хиллский карнавал

ФОТО: Reuters/AFP/EPA/Scanpix

В Лондоне начался яркий и красочный Ноттинг-Хиллский карнавал -  ежегодный карнавал, который проводится с 1966 года на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл, округ Кенсингтон и Челси в течение двух  дней в августе.

Ведущую роль в карнавале обычно играют представители британской афрокарибской общины, в особенности, выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 1950-х годах. 

В прошлом карнавал собирал до 2 миллионов зрителей и занимал второе место в мировом рейтинге карнавалов по числу участников после Карнавала Тринидад и Тобаго. 

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