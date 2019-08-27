Фото: В Лондоне начался Ноттинг-Хиллский карнавал

В Лондоне начался яркий и красочный Ноттинг-Хиллский карнавал - ежегодный карнавал, который проводится с 1966 года на улицах лондонского района Ноттинг-Хилл, округ Кенсингтон и Челси в течение двух дней в августе.
Ведущую роль в карнавале обычно играют представители британской афрокарибской общины, в особенности, выходцы с островов Тринидад и Тобаго, которые составляли значительную часть жителей Кенсингтона и Челси в 1950-х годах.
В прошлом карнавал собирал до 2 миллионов зрителей и занимал второе место в мировом рейтинге карнавалов по числу участников после Карнавала Тринидад и Тобаго.