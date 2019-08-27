Битва нарядов на саммите G7: Мелания Трамп против Брижит Макрон

В одной цветовой гамме

На встрече с супругами Макрон 49-летняя Мелания Трамп предстала в кремовом платье с плиссировкой от Gucci, украшенном на талии серебристыми цепочками и подвесками, и серебристых туфлях на шпильках Christian Loboutin.

66-летняя Брижит Макрон надела сшитое на заказ платье классического кроя с длинными рукавами от своего любимого бренда Louis Vuitton, причем практически такого же цвета, что и у американской гостьи. Туфли первая леди Франции предпочла цвета красного дерева.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Две розы - белая и алая

Во время небольшого гастрономического тура в традиционную французскую деревушку Мелания Трамп выглядела очень элегантно в белоснежном платье Саlvin Klеin с поясом и аккуратных балетках. Бриджит Макрон в этот жаркий летний день предпочла яркое красное мини-платье с игривыми оборками и рукавами с прорезями.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Торжественный вечерний стиль

Для вечерней фотосессии на побережье первая леди США выбрала ярко-красное платье Alexander McQueen и туфли рубинового оттенка от Christian Louboutin, а Брижит Макрон отдала предпочтение наряду в более спокойной цветовой гамме - белому платью длины миди с серебристым узором и идеально гармонирующими с ним лодочками.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

Романтика с узором против сафари

На прогулку с посещением родины европейского серфинга - пляжа Кот-де-Баск - в последний день саммита Мелания Трамп надела эффектное и очень романтичное черно-белое платье от Azzedine Alaïa, а первая леди Франции осталась верна своему любимому бренду Louis Vuitton, предпочтя бежевое платье в стиле сафари и туфли из его коллекции.

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix

ФОТО: AFP/AP/Reuters/Scanpix