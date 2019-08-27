Битва нарядов на саммите G7: Мелания Трамп против Брижит Макрон
Саммит G7 во французском Биаррице привлек внимание не только серьезных политических изданий, но и модную прессу, ведь мировых лидеров на нем сопровождали супруги - первые леди стран-участниц. И особого внимания, конечно, заслуживают Мелания Трамп и Брижит Макрон. Смотрите, какие модные образы они продемонстрировали в эти дни во Франции! Кто стильнее?
В одной цветовой гамме
На встрече с супругами Макрон 49-летняя Мелания Трамп предстала в кремовом платье с плиссировкой от Gucci, украшенном на талии серебристыми цепочками и подвесками, и серебристых туфлях на шпильках Christian Loboutin.
66-летняя Брижит Макрон надела сшитое на заказ платье классического кроя с длинными рукавами от своего любимого бренда Louis Vuitton, причем практически такого же цвета, что и у американской гостьи. Туфли первая леди Франции предпочла цвета красного дерева.
Две розы - белая и алая
Во время небольшого гастрономического тура в традиционную французскую деревушку Мелания Трамп выглядела очень элегантно в белоснежном платье Саlvin Klеin с поясом и аккуратных балетках. Бриджит Макрон в этот жаркий летний день предпочла яркое красное мини-платье с игривыми оборками и рукавами с прорезями.
Торжественный вечерний стиль
Для вечерней фотосессии на побережье первая леди США выбрала ярко-красное платье Alexander McQueen и туфли рубинового оттенка от Christian Louboutin, а Брижит Макрон отдала предпочтение наряду в более спокойной цветовой гамме - белому платью длины миди с серебристым узором и идеально гармонирующими с ним лодочками.
Романтика с узором против сафари
На прогулку с посещением родины европейского серфинга - пляжа Кот-де-Баск - в последний день саммита Мелания Трамп надела эффектное и очень романтичное черно-белое платье от Azzedine Alaïa, а первая леди Франции осталась верна своему любимому бренду Louis Vuitton, предпочтя бежевое платье в стиле сафари и туфли из его коллекции.
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