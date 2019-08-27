Swedbank уменьшил прогноз развития экономики Латвии

"Экономику утомили нехватка рабочей силы и высокая загрузка производственных мощностей, - отмечает и. о. главного экономиста банка Агнесе Буцениеце. - Педаль газа отпустили инвестиции фондов Европейского союза (ЕС). Тревогу вызывают события на международной политической арене, которые неблагоприятно влияют на мировую экономику и свободную торговлю. Последствия все больше ощущают и латвийские производители и экспортеры".

В два предыдущих года экономика росла почти на 5%, однако в первой половине нынешнего года рост замедлился больше, чем ожидалось, до 2,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

"Хотя мотор экономики продолжают заводить инвестиции и потребление домохозяйств, это происходит со значительно меньшей мощностью, чем ранее, поэтому и экономика растет медленнее", - говорится в обзоре.

Большой приток денег из фондов ЕС способствовал двузначным цифрам роста в инвестициях и строительстве в 2017 и 2018 годах и помог достичь стремительного экономического роста в 5%. В нынешнем году эти фонды достигли наивысшей точки периода бюджетного планирования и в ней останутся до 2021 года, не давая дополнительного стимула инвестициям и строительству. В начале этого года рост инвестиций был примерно в два раза медленнее, а строительства - даже в 4-5 раз медленнее, чем в прошлом году.

Год начался с замедления прироста потребления населения, что объясняется замедлением подъема покупательной способности и занятости.

"Сокращающиеся экспортные заказы в обрабатывающей промышленности и растущие риски на внешних рынках приводят к мысли, что результаты экспорта и в этом году останутся слабыми", - пишет Буцениеце.

Рост средней зарплаты брутто в этом году замедлится до 7,3%, а в последующие годы упадет до 5%, прогнозирует Swedbank. Уровень безработицы в этом году достигнет низшей точки и в среднем за год будет составлять около 6,5%. В последующие годы он немного возрастет, но по-прежнему останется низким.