Шарапова проиграла Серене Уильямс 19-й матч подряд. Россиянка покинет топ-100

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге US Open 2019 со счётом 1:6, 1:6.
Матч между теннисистками продолжался 58 минут. За это время 32-летняя Шарапова выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки. 37-летняя Уильямс сделала пять брейков и эйсов, а также дважды ошиблась при подаче. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 20:3 в пользу американки.
Стоит отметить, что для Шараповой это первое поражение в первом круге US Open за всю карьеру. Что касается противостояния Шарапова - Уильямс, то россиянка проигрывает американке в 19-й раз подряд. В последний раз Шарапова побеждала соперницу в ноябре 2004 года.
"Я всё ещё верю в себя. Многие могут списать меня со счетов, особенно после такого поражения на старте US Open. Но пока ты сама в себя веришь, всё будет хорошо", - приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.
Отметим, что после поражения на старте US Open Шарапова потеряет 45 позиций в рейтинге и станет 132-й ракеткой мира.
Во втором круге US Open Серена Уильямс встретится с американкой Кэти Макнейли, которая обыграла швейцарку Тимеа Бачински.
Видео: Лучшие моменты матча Уильямс - Шарапова