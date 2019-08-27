Рижский марафон далее будет называться Rimi

Rimi было важным партнером марафона уже с 2008 года, когда вместе с Nordea и Te (ранее Lattelecom) закладывались основы крупнейших в Балтии соревнований по бегу.

"Мы гордимся, что наше 12-летнее сотрудничество увенчалось принятием на себя значимой роли главного партнера", - заявил председатель правления Rimi Latvija Валдис Турлайс.

В 2019 году марафон обеспечивал возможности квалифицироваться на Олимпийские игры и чемпионат мира. В нем участвовали более 40 тыс. человек из 82 стран, а на трассы "Детского дня Rimi" вышли почти 13 тыс. детей.