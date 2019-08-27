Минфин: Rīgas satiksme нельзя исключить из расходов государства

Муниципальное транспортное предприятие Rīgas satiksme нельзя исключить из общего правительственного сектора, чтобы уменьшить его негативное влияние на фискальное пространство 2020 года, заявила на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству госсекретарь Министерства финансов Байба Бане.
Ранее сообщалось, что включение Rīgas satiksme в правительственный сектор создаст негативное влияние на баланс бюджета - в размере 71,9 млн евро в 2020 году. В результате фискальное пространство на финансирование приоритетных мер будет отрицательным - 25 млн евро.
Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс выразил возмущение этой ситуацией и призвал привлечь к ее решению латвийских европарламентариев, а также еврокомиссара Валдиса Домбровскиса.
"Если бы мы были Германией, Италией или Францией, подобные решения [включить Rīgas satiksme в сектор правительства] не надо было бы молниеносно выполнять. Думаю, что и Латвия должна говорить о переходном периоде", - сказал Балдзенс.
На это Бане ответила, что Rīgas satiksme нельзя убрать из правительственного сектора, но Минфин думает над тем, как минимизировать отрицательное влияние на бюджет.
"Нужно ввести процедуру, которая будет способствовать своевременному учету планируемых самоуправлениями крупных инвестиций", - сказала Бане.