Минфин: Rīgas satiksme нельзя исключить из расходов государства

Ранее сообщалось, что включение Rīgas satiksme в правительственный сектор создаст негативное влияние на баланс бюджета - в размере 71,9 млн евро в 2020 году. В результате фискальное пространство на финансирование приоритетных мер будет отрицательным - 25 млн евро.

Руководитель Латвийского союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс выразил возмущение этой ситуацией и призвал привлечь к ее решению латвийских европарламентариев, а также еврокомиссара Валдиса Домбровскиса.

"Если бы мы были Германией, Италией или Францией, подобные решения [включить Rīgas satiksme в сектор правительства] не надо было бы молниеносно выполнять. Думаю, что и Латвия должна говорить о переходном периоде", - сказал Балдзенс.

На это Бане ответила, что Rīgas satiksme нельзя убрать из правительственного сектора, но Минфин думает над тем, как минимизировать отрицательное влияние на бюджет.