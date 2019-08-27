Вт, 27.08.2019
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Во Франции мужчина провел пять дней с головой, застрявшей в лестнице

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во Франции мужчина в возрасте около 60 лет умудрился так поскользнуться, что его голова застряла в складной лестнице. В таком состоянии мужчина провел целых пять дней, сообщает ВВС.

Несчастный случай произошел, когда мужчина работал в своей ванне. Об инциденте медиков проинформировала сестра потерпевшего, которая в пятницу, 23 августа, приехала его навестить.

Голова мужчины, застрявшая между ступенями, за пять день основательно затекла, также он не мог использовать телефон. К моменту прибытия медиков пострадавший находился в сознании.

Мужчина находится под надзором врачей, так как в результате происшествия у него было нарушена кровоподача к голове, также он пострадал от тяжелого обезвоживания.

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