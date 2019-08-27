Вт, 27.08.2019
"Новая волна" больше не вернётся в Юрмалу, она всегда будет в Сочи. Российский композитор Игорь Крутой

Полиция продолжает искать пропавших в начале июля несовершеннолетних братьев

ФОТО: policija

Валмиерский участок Госполиции Видземского региона продолжает искать без вести пропавших братьев Каспара и Марциса Кокшинских. В распоряжении полиции есть информация, что мальчики скрываются и бродяжничают, и так и не вернулись по месту жительства.

Братья 2003 и 2005 годов рождения 9 июля 2019 года в 19:00 вышли из дома в Валмиере и не вернулись.

Полиция просит помощи общественности, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении упомянутых лиц, звоните по номерам 110 или 28879439 или обращайтесь в ближайший участок полиции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ