Полиция продолжает искать пропавших в начале июля несовершеннолетних братьев

Валмиерский участок Госполиции Видземского региона продолжает искать без вести пропавших братьев Каспара и Марциса Кокшинских. В распоряжении полиции есть информация, что мальчики скрываются и бродяжничают, и так и не вернулись по месту жительства.
Братья 2003 и 2005 годов рождения 9 июля 2019 года в 19:00 вышли из дома в Валмиере и не вернулись.
Полиция просит помощи общественности, если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении упомянутых лиц, звоните по номерам 110 или 28879439 или обращайтесь в ближайший участок полиции.