Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией

Европе нужно пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы действовать соответственно своим глобальными амбициям и избежать вовлечения в новую Холодную войну, сообщил во вторник Эммануэль Макрон.
Он не сказал, что хочет, чтобы отменили наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма санкции, однако указал, что новые санкции "не в наших интересах", сообщает АР.
Макрон сказал, что время "пересмотреть наши отношения с Россией", однако шире он мысль не развил.
Отталкивание России еще дальше было бы "серьезной стратегической ошибкой", - в своей речи, посвященной широкой дипломатии, отметил Макрон.
Благодаря "слабости и ошибкам" Европы Россия укрепила альянс с Китаем, а также усилила влияние в Сирии, Ливии и других местах Африки, пояснил президент.
Макрон и президент России Владимир Путин встречались на прошлой неделе и пообещали дать новый импульс переговорам о мире с Украиной.
Однако по другим вопросам у лидеров имелись разногласия, в том числе по отношению к Сирии и обсуждению протестов оппозиции в России.