Макрон призвал пересмотреть отношения с Россией

Он не сказал, что хочет, чтобы отменили наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма санкции, однако указал, что новые санкции "не в наших интересах", сообщает АР.

Макрон сказал, что время "пересмотреть наши отношения с Россией", однако шире он мысль не развил.

Отталкивание России еще дальше было бы "серьезной стратегической ошибкой", - в своей речи, посвященной широкой дипломатии, отметил Макрон.

Благодаря "слабости и ошибкам" Европы Россия укрепила альянс с Китаем, а также усилила влияние в Сирии, Ливии и других местах Африки, пояснил президент.

Макрон и президент России Владимир Путин встречались на прошлой неделе и пообещали дать новый импульс переговорам о мире с Украиной.