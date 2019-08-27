Школьников приглашают стать "тайными полицейскими". За участие в контрольных закупках алкоголя - билеты в кино в подарок

Уже перед началом нового учебного года Рижская муниципальная полиция начала проверять магазины, бары и кафе, чтобы убедиться, что несовершеннолетним не продают алкоголь и табачные изделия.

Принимая во внимание нормативные акты, полиция для выявления нарушителей обязана проводить контрольные закупки. Поэтому в настоящее время полиция ищет школьников, которые согласны добровольно помочь сотрудникам полиции.

Принять участие в контрольной закупке может рижанин в возрасте от 15 до 18 лет, а также разрешение родителей. К тому же, дети должны выглядеть на свой возраст, а не старше, так как главная задача полиции - найти тех продавцов, которые идут на нарушение осознанно.

В целях безопасности проверки будут проводиться в магазинах, которые находятся подальше от места проживания школьника, чтобы гарантировать ребенку, что позже он не встретится с конкретным продавцом.

В этом году инициативу полиции поддерживает кинотеатр Kino Citadele, добровольцы получат подарочную карту в кино.

Любому, кто хочет принять участие и узнать немного больше о закулисье работы сотрудников полиции, нужно писать в свободной форме на э-почту: rpp.blpn@riga.lv. В заявке нужно указать сведения себе и родителях, а также свой номер телефона и номера родителей.