Вт, 27.08.2019
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Школьников приглашают стать "тайными полицейскими". За участие в контрольных закупках алкоголя - билеты в кино в подарок

Полиция. Иллюстративное фото

ФОТО: Reinis Doršs

Рижская муниципальная полиция приглашает молодых людей, не достигших 18-летия поучаствовать в контрольных закупках алкоголя и сигарет. 

Уже перед началом нового учебного года Рижская муниципальная полиция начала проверять магазины, бары и кафе, чтобы убедиться, что несовершеннолетним не продают алкоголь и табачные изделия.

Принимая во внимание нормативные акты, полиция для выявления нарушителей обязана проводить контрольные закупки. Поэтому в настоящее время полиция ищет школьников, которые согласны добровольно помочь сотрудникам полиции.

Принять участие в контрольной закупке может рижанин в возрасте от 15 до 18 лет, а также разрешение родителей. К тому же, дети должны выглядеть на свой возраст, а не старше, так как главная задача полиции - найти тех продавцов, которые идут на нарушение осознанно.

В целях безопасности проверки будут проводиться в магазинах, которые находятся подальше от места проживания школьника, чтобы гарантировать ребенку, что позже он не встретится с конкретным продавцом. 

В этом году инициативу полиции поддерживает кинотеатр Kino Citadele, добровольцы получат подарочную карту в кино. 

Любому, кто хочет принять участие и узнать немного больше о закулисье работы сотрудников полиции, нужно писать в свободной форме на э-почту: rpp.blpn@riga.lv. В заявке нужно указать сведения себе и родителях, а также свой номер телефона и номера родителей.  

Полиция напоминает владельцам торговых точек, что продавать алкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним запрещено. В то же время полиция призывает родителей уделять больше внимания детям и обсудить с ними, что можно и чего нельзя делать. 

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