Из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора прервана работа Сената и Третейского суда ЛУ

Глава администрации Латвийского университета (ЛУ) Ансис Грантиньш сообщил персоналу университета о том, что из-за неутверждения Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ будет прервана также работа Сената и Третейского суда университета, свидетельствует письмо, находящееся в распоряжении агентства LETA.
В письме к персоналу университета говорится о том, что сегодняшнее решение правительства о неутверждении Муйжниекса было принято на основании того, что конституционное собрание ЛУ во время выборов ректора не имело права голоса. Таким образом, принимая во внимание то, что конституционное собрание во время выборов ректора избрало также Сенат и Третейский суд, их деятельность сейчас прервана. А все решения данных инстанций, принятые после 24 мая, являются недействительными.
По словам проректора ЛУ Ины Друвиете, университет предупреждал о том, что в случае неутверждения Муйжниекса начнется "юридический хаос". По ее словам, теперь ЛУ, являющийся "законопослушным учреждением", должен избрать новых членов Сената и Академического третейского суда, если правительство считает, что нарушения в ходе выборов были столь серьезными.
Как сообщалось ранее, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки (МОН), в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".