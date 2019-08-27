Из-за неутверждения Муйжниекса в должности ректора прервана работа Сената и Третейского суда ЛУ

В письме к персоналу университета говорится о том, что сегодняшнее решение правительства о неутверждении Муйжниекса было принято на основании того, что конституционное собрание ЛУ во время выборов ректора не имело права голоса. Таким образом, принимая во внимание то, что конституционное собрание во время выборов ректора избрало также Сенат и Третейский суд, их деятельность сейчас прервана. А все решения данных инстанций, принятые после 24 мая, являются недействительными.