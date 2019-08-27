Живущая в Эстонии сирийка: мы не нравимся эстонцам, они не желают нас здесь видеть

"Началась война, умерло много людей. Многие квартиры и дома были разрушены. Ночами мы не могли спать, поскольку боялись, что случится что-то плохое. Целый месяц мы не выходили из дома и не видели друзей. Одному нашему соседу отрубили голову, другие лишились рук или ног, - рассказала Postimees о жизни в Сирии 19-летняя Ширан. – Бомбы скидывали справа и слева. Мы спали в ванной комнате, поскольку там было безопаснее. Мы обедали, когда прибежал отец и сказал, что мы должны быстро собираться и уходить. Мы заплакали, поскольку не хотели уходить, хотели остаться дома. Но отец сказал, что мы должны уйти. Мы смогли взять только свою одежду".

Ширан говорит, что Сирия – это ее родина, но единственные ее воспоминания о родном крае – это война. "Люди там живут, но сейчас в Сирии жизни нет", - говорит она.

"Мы не нравимся эстонцам, они не хотят, чтобы мы здесь были. Они говорят, что мы приехали в Эстонию, чтобы получить деньги. Они не знают, что мы чувствуем и какой жизнью живем".

Один случай в автобусе даже довел ее до слез. "Один раз в автобусе я села возле женщины. Я говорила по телефону с подругой на арабском языке. Она посмотрела на меня недобрым взглядом, показала рукой, чтобы я отошла, а потом ушла сама. Я почувствовала себя так плохо и заплакала".

"Я не говорю, что все эстонцы – плохие. Я знаю, как плохих, так и хороших людей. Как говорят у нас на родине, пальцы не все одинаковые, с людьми то же самое".

По данным Eurostat, в прошлом году в Латвии было предоставлено убежище 30 гражданам третьих стран, в Эстонии - 20 иммигрантам и еще 30 - по Программе перераспределения.

Польша в прошлом году предоставила убежище 435 иммигрантам, но несколько лет назад она отказалась принимать граждан стран Ближнего Востока и принимала в основном граждан Украины (95) и России (90).

Общее число получивших убежище в ЕС в 2018 году составило почти 333,4 тысяч человек - почти на 40% меньше, чем в 2017 году.

Большинство принимаемых иммигрантов являются гражданами Сирии, Афганистана и Ирака.