Остапенко стартовала на US Open с победы

Матч между теннисистками продолжался 1 час 31 минуту. За это время 22-летняя Остапенко сделала шесть брейков и три эйса, а также 12 раз ошиблась при подаче. Её соперница пять раз взяла подачу, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах спортсменок стал равным - 1:1.