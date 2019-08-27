Остапенко стартовала на US Open с победы

Во вторник, 27 августа, латвийская теннисистка Алёна Остапенко стартовала с победы на Открытом чемпионате США. В первом круге соревнований Остапенко обыграла сербку Александру Крунич со счётом 6:3, 7:6 (9:7).
Матч между теннисистками продолжался 1 час 31 минуту. За это время 22-летняя Остапенко сделала шесть брейков и три эйса, а также 12 раз ошиблась при подаче. Её соперница пять раз взяла подачу, совершила два эйса и четыре двойные ошибки. Счёт в личных встречах спортсменок стал равным - 1:1.
Во втором круге US Open Алёна Остапенко встретится с американкой Алисон Риск, которая занимает 36-е место в мировом рейтинге. За выход в следующий раунд Остапенко заработала 70 рейтинговых очков.
Для латвийской теннисистки текущий сезон вряд ли можно отнести к удачным. Остапенко одержала 15 побед в 36 матчах. В Открытом чемпионате США Остапенко участвует в пятый раз. На US Open 2019 Остапенко предстоит защитить 130 рейтинговых очков WTA.
Напомним, что днём ранее с уверенной победы на US Open стартовала первая ракетка Латвии Анастасия Севастова.
US Open продлится две недели, а призовой фонд турнира составит 52 миллиона евро.