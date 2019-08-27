В России полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку. Они ей угрожали

Согласно версии следствия, полицейские патрульно-постовой службы принудили спортсменку к сексу в ночь на 26 августа на пляже в поселке Витязево под Анапой.

ТАСС пишет, что пострадавшей является 17-летняя спортсменка из Московской области, приехавшая на Кубань на матч по пляжному волейболу. Baza утверждает, что она участница сборной России по пляжному волейболу. Имя спортсменки не приводится.

Как сообщает ряд СМИ, сначала полицейскими были задержаны девушка и молодой мужчина. "Комсомольская правда — Кубань" пишет, что на пляже "застукали парочку, занимавшуюся сексом". Baza передаёт, что молодые люди были задержаны за неподобающее поведение в общественном месте. Также сообщается, что сотрудники полиции отпустили мужчину, который согласно версии "Комсомольской правды", очень быстро скрылся с места.

"Медуза" пишет, что следователи предполагают, что мужчины принудили спортсменку к сексу, пообещав не привлекать ее к административной ответственности. Собеседник "Комсомольской правды" утверждает, что девушка сама предложила секс, так как не хотела, чтобы о задержании стало известно.

Имя потерпевшей девушки не приводится.

Против двух злоумышленников заведено уголовное дело, а третий, согласно информации "Коммерсант-Кубань" не принимал участия в изнасиловании.

После инцидента юная волейболистка вернулась обратно в спортивно-оздоровительный комплекс "Волейград", где проходили сборы ее спортивной команды. Там она рассказала о случившемся своему тренеру, который обратился в правоохранительные органы.