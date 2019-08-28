Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2019 года
Известный российский астролог Павел Глоба составил прогноз на сентябрь 2019 года, в котором выделил три знака Зодиака, для представителей которых он станет особенно удачным.
Телец
Несмотря на то, что Тельцы будут вынуждены решать большое количество мелких проблем, все негативные аспекты периода довольно скоро урегулируются. У представителей данного знака Зодиака в сентябре не будет проблем с финансами, при этом самые крупные денежные средства поступят в конце месяца.
Астролог рекомендует Тельцам не транжирить деньги, с умом подходить к тратам, не забывать делать накопления и не ограничивать свою физическую активность.
Козерог
Удачным, по мнению Павла Глобы, следующий месяц будет и для Козерогов. Сентябрь 2019 года принесет представителям этого знака невероятные карьерные перспективы. Они наконец получат работу своей мечты и смогут серьезно поправить не только материальное положение, но и статус в обществе. Как уверяет астролог,
в этот период у Козерогов все будет складываться наилучшим образом, поэтому им не стоит бояться перемен, в первую очередь связанных с работой.
Водолей
Водолеям в сентябре 2019 года придется сделать непростой выбор - или погрузиться в финансовую сферу, или окунуться в романтические чувства и активно развивать свои отношения и личную жизнь. При этом,
что бы они ни выбрали, им везде будет сопутствовать успех. Результат любой деятельности Водолеев в сентябре окажется приятным, гармоничным и с перспективой.