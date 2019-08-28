Павел Глоба назвал 3 знака Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2019 года

Телец

Несмотря на то, что Тельцы будут вынуждены решать большое количество мелких проблем, все негативные аспекты периода довольно скоро урегулируются. У представителей данного знака Зодиака в сентябре не будет проблем с финансами, при этом самые крупные денежные средства поступят в конце месяца.

Астролог рекомендует Тельцам не транжирить деньги, с умом подходить к тратам, не забывать делать накопления и не ограничивать свою физическую активность.

Козерог

Удачным, по мнению Павла Глобы, следующий месяц будет и для Козерогов. Сентябрь 2019 года принесет представителям этого знака невероятные карьерные перспективы. Они наконец получат работу своей мечты и смогут серьезно поправить не только материальное положение, но и статус в обществе. Как уверяет астролог,

в этот период у Козерогов все будет складываться наилучшим образом, поэтому им не стоит бояться перемен, в первую очередь связанных с работой.

Водолей

Водолеям в сентябре 2019 года придется сделать непростой выбор - или погрузиться в финансовую сферу, или окунуться в романтические чувства и активно развивать свои отношения и личную жизнь. При этом,