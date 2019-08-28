Передача: Радевичу попросили вернуть олимпийскую премию в размере 30 тысяч евро

Директор спортивного департамента Министерства образования и науки Эдгар Северс пояснил, что четвертое место Радевичи аннулировано, таким образом, эти деньги - налогоплательщиков.

"В нашем случае это деньги налогоплательщиков, выделенные нормативным актом или решением правительства за конкретное достижение. И денежная награда присуждается только потому, что это четвертое место было. Сейчас места нет, оно официально аннулировано, есть последовательность, что нам как контролерам денег налогоплательщиков эту норму нужно выполнить, к сожалению".

Бывшей легкоатлетке Радевиче нужно вернуть 30 734 евро. Если спортсменка деньги не вернет, то обязанность вернуть средства будет наложена решением правительства.

"В этом нет ничего приятного, мы уважали Инету как спортсменку до этой публичной информации, она было высоко оцениваемым образом в спортивном сообществе, но факт есть факт, и допинг - очень плохое дело", - отметил Северс.

В свою очередь латвийская олимпийская команда не хочет выступать против Радевичи, чтобы просить ее вернуть премию, так как договорные отношения со спортсменкой у команды закончились 31 декабря 2012 года.

"Мы можем прекратить финансирование, мы можем применить различные другие санкции в том случае, если во время действия договора спортсмен был пойман на употреблении неразрешенных веществ или допустил ряд нарушений. В этом случае у нас юридически уже давно вышел срок давности", - указал председатель латвийской олимпийской команды Эйнар Фогелис.

В случае Радевичи повторные проверки были проведены через шесть лет после спортивного достижения.

Спротсменка перестала выступать в 2012 году сразу же после Олимпиады в Лондоне. Во время игр анализы на допинг были негативными. Как сообщает передача, допинговый скандал Радевичи - юридически новая ситуация.

"В нашей прошлой практике было, что наши спортсмены поднимались на одно или два места, если спортсмены другой страны были дисквалифицированы. Тогда Латвия эту разницу в денежной награде доплачивала, так как появились новые условия и спортсмен получил более высокое место, но сейчас наоборот - место аннулировано", - отметил Северс.