В Чехии у женщины спустя три месяца после смерти мозга родился ребенок

В Чехии у женщины родился ребенок спустя более трех месяцев после признания врачей, что у нее наступила смерть мозга, во вторник подтвердила клиника города Брно, сообщает DPA.
Официальный представитель клиники назвала эти роды "чудом, подобного которому в мире нет".
Ребенок появился на свет с помощью кесарево сечения, его вес составил 2,1 килограмма. С начала недели ребенок находится дома с отцом, сообщило общественное телевидение ČT.
После рождения ребенка механизмы поддержания жизни матери были отключены.
У 27-летней женщины на 16-й неделе беременности произошло кровоизлияние в мозг. Ее муж-полицейский обнаружил ее без сознания на полу спальни, когда вернулся домой после ночной смены.
Состояние беременной ухудшилось, пока ее везли в больницу, и врачи констатировали смерть мозга.
Клиника города Брно попала в новостные сводки и в январе 2016 года, когда там родился мальчик у матери, находившейся в коме после аварии. Позднее она из комы вышла.