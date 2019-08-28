В Чехии у женщины спустя три месяца после смерти мозга родился ребенок

Официальный представитель клиники назвала эти роды "чудом, подобного которому в мире нет".

Ребенок появился на свет с помощью кесарево сечения, его вес составил 2,1 килограмма. С начала недели ребенок находится дома с отцом, сообщило общественное телевидение ČT.

После рождения ребенка механизмы поддержания жизни матери были отключены.

У 27-летней женщины на 16-й неделе беременности произошло кровоизлияние в мозг. Ее муж-полицейский обнаружил ее без сознания на полу спальни, когда вернулся домой после ночной смены.

Состояние беременной ухудшилось, пока ее везли в больницу, и врачи констатировали смерть мозга.