За участие в драке от должности отстранен начальник сигулдской полиции

В связи с началом уголовного процесса по поводу некой "конфликтной ситуации", в отставку был отправлен начальник сигулдского участка Госполиции Рижского региона Артур Атвалинс, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze.
Получив заявление о действиях офицера, которые явно противоречат поведению руководителя и этическому поведению, начальник Госполиции Интс Кузис приказал отделу внутреннего контроля Госполиции провести надлежащую проверку и немедленно отстранить должностное лицо от выполнения служебных обязанностей. Дальнейшее расследование проводит Бюро внутренней безопасности (IDB)", - проинформировала руководитель отдела по общественным отношениям Госполиции Сигита Пидлава.
Госполиция получила "заявление о конфликтной ситуации и последовавших за ней событиями", после чего был начат уголовный процесс, переданный для дальнейшего расследования IDВ, которое, в свою очередь, комментариев не предоставляет.
Со ссылкой на "разговоры в городе" газета пишет, что "конфликтная ситуация" была связана с вопросом очень личного характера, который был решен с помощью физической силы: представитель сигулдской полиции оказался значительно сильнее своего оппонента, который также являлся сотрудником правоохранительных органов.