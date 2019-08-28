В Даугавпилсском крае третий день тушат ангар с сеном

В среду пожарные продолжают тушить тлеющие рулоны сена в волости Таборес, где пожар в ангаре начался вечером в понедельник, сообщает агентство LETA.
Работы в волости Таборес Даугавпилсского края, где на площади 500 квадратных метров горит ангар с рулонами сена, пожарные продолжали и во вторник. Общая площадь ангара составляет 1200 квадратных метров. В нем находится более 800 рулонов сена.
Во вторник с помощью тракторной техники владельца горящее сего из ангара вывезли. Затем пожарные разломали рулоны и залили их водой. Кроме того, был произведен демонтаж конструкций ангара.
В среду пожарные продолжат вывозить оставшиеся тлеющие рулоны из ангара.
Отметим, что в результате интенсивной работы в понедельник пожарным удалось защитить от огня большую часть ангара.