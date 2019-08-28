Ср, 28.08.2019
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Недобросовестная работа: СГД начала расследование в отношении семи должностных лиц

Иева Яунземе

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Служба госдоходов (СГД) начала расследование в отношении семи должностных лиц по поводу возможной недобросовестной работы, сегодня в эфире передачи "900 секунд" сообщила руководитель СГД Иева Яунземе.

По ее словам, в ходе проверки деклараций должностных лиц были идентифицированы семь работников, которые, возможно, недобросовестно исполняли должностные обязанности. Также было начато три уголовных процесса.

По словам Яунземе, уже с февраля, когда она приступила к работе в должности, началось укрепление работы управления внутренней безопасности СГД, а с августа его руководителем стал опытный профессионал своего дела Айгарс Прусакс.

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