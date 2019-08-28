Ср, 28.08.2019
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  • С сентября меняется порядок сдачи экзамена для получения водительских прав категории В

С сентября меняется порядок сдачи экзамена для получения водительских прав категории В

Водительские права. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Со 2 сентября во время прохождения экзамена Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) для получения прав категории В фигуры "начало движения на подъеме дороги" и "разворот для движения в противоположном направлении" будут выполняться во время участия в дорожном движении, сообщили агентству LETA представители CSDD.

Ранее вышеупомянутые фигуры исполнялись на закрытой площадке. Теперь же их нужно будет показать во время движения по дороге, что еще больше приблизит экзамен к реальной жизни.

По статистическим данным CSDD, экзамен на получение прав категории В с первого раза сдает около 44% курсантов, а площадку с фигурами с первого раза сдают примерно 90% будущих водителей.

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