Когда нельзя есть сыр?

Американские ученые из Roswell Park Cancer Institute настоятельно советуют исключить из рациона сыр или хотя бы потреблять его дозированно женщинам, у которых в роду имелись случаи рака груди - при такой наследственности этот продукт повышает риск заболевания раком молочной железы. Проведенное ими исследование показало, что

если в целом регулярное употребление молочных продуктов снижает риск развития рака груди на 15%, то употребление конкретно сыра, напротив, увеличивает склонность к заболеванию на целых 53%.

Кроме того, нельзя злоупотреблять сыром людям с артериальной гипертензией, а также ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью (в период декомпенсации сыр исключается совсем). При болезнях печени сыр можно есть строго в ограниченном количестве.

Галерея: День сыра в Межапарке

Во время обострения желудочно-кишечных болезней, таких как воспалительные заболевания кишечника, особенно с симптомами диареи, и при обострении болезней поджелудочной железы, карциноиде, гепатите сыр под запретом.

Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек - в этом продукте слишком много соли и белка для ослабленного органа.