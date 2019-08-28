Ср, 28.08.2019
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Когда нельзя есть сыр?
Медики предупреждают!

ФОТО: Pixabay

Медики предупреждают, что многими любимый сыр не следует употреблять при обострении желудочно-кишечных заболеваний и не только.

Американские ученые из Roswell Park Cancer Institute настоятельно советуют  исключить из рациона сыр или хотя бы потреблять его дозированно женщинам, у которых в роду имелись случаи рака груди - при такой наследственности этот продукт повышает риск заболевания раком молочной железы. Проведенное ими исследование показало, что

если в целом регулярное употребление молочных продуктов снижает риск развития рака груди на 15%, то употребление конкретно сыра, напротив, увеличивает склонность к заболеванию на целых 53%.

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Кроме того, нельзя злоупотреблять сыром людям с артериальной гипертензией, а также ишемической болезнью сердца, с хронической сердечной недостаточностью (в период декомпенсации сыр исключается совсем). При болезнях печени сыр можно есть строго в ограниченном количестве.

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Во время обострения желудочно-кишечных болезней, таких как воспалительные заболевания кишечника, особенно с симптомами диареи, и при обострении болезней поджелудочной железы, карциноиде, гепатите сыр под запретом.

Нельзя есть сыр и тем, кто страдает от болезней почек - в этом продукте слишком много соли и белка для ослабленного органа.

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Напомнили специалисты и о том, что при ожирении и диабете второго типа не следует употреблять сыр жирностью выше 30%. Некоторые медики советуют отказываться от этого продукта при тяжелых ПМС и мигренях.

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