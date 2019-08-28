Премьер: пока не известно, сколько сможем выделить на повышение зарплат

Работа над бюджетом будущего года ведется, и пока точно не известно, сколько денег можно будет выделить на ранее обещанное повышение зарплат в медицине и образовании, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он напомнил, что продолжается пересмотр расходов, идет ревизия принятых ранее решений о выделении средств, поиск позиций, где деньги тратятся нецелесообразно или вообще не тратятся.
"Один раз такая ревизия проводилась и деньги были найдены, но их мало на реализацию тех приоритетов, которые мы наметили как важные. Могу утверждать, что я как глава правительства не допущу решений по увеличению налогов ради того, чтобы найти деньги на приоритеты", - сказал пример.
Он хочет, чтобы по бюджету достигались компромиссы, а не использовалась формулировка "мне положено".