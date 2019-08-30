Пт, 30.08.2019
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Челябинская легкоатлетка, успехи которой не замечали в Европе
Instagram недели

Кристина Клещева

ФОТО: instagram.com/kristik.klesh

Карьера 20-летней Кристины Клещевой достаточно неровная. В 2015 году легкоатлетка заняла второе место на зимнем первенстве России среди девушек в беге на 60 метров с барьерами, а летом стала первой в беге на 100 метров на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Тбилиси. После этого у девушки начался спад.

Это даже спадом назвать нельзя. Что-то необычное начало происходить в карьере спортсменки. Судите сами, в базе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 2016 года не зафиксировано ни одного результата Клещевой.

Куда делась девушка? Самое интересное, что всё это время Клещева продолжала выступать. В 2016 году она стала первой на первенстве России в Пензе, затем завоевала золото в родном Челябинске, пробежав 100 метров с барьерами за 13,80 секунд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2017 год также принёс в копилку Клещевой награды на разных соревнованиях - серебро на зимнем юниорском чемпионате России в Новочебоксарске, а летом того же года ей немного не повезло и она стала четвёртой на в Калуге. Обо всех этих успехах помнит только сама спортсменка, те, кто присутствовал на соревнованиях и российские базы данных. Протоколы этих стартов в IAAF не отправлялись.

На прошлогоднем зимнем чемпионате России среди юниоров Кристина стала первой, а на летнем - второй. В том же году она впервые приняла участие во взрослом первенстве страны, но не прошла там дальше стадии предварительных забегов. Лишь в 2018 году фамилия российской легкоатлетки начала появляться в базе данных IAAF.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Чем был вызван этот сбой? Почему протоколы с результатами соревнований, в которых принимала участие спортсменка, не отправлялись в IAAF остаётся загадкой по сей день. Предлагаем следить за успехами девушки на соревнованиях, подписавшись на её Instagram. Кристина регулярно выкладывает фотографии с первенств, а также радует подписчиков снимками с отдыха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

люблю жизнь

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Как же хорошо 🤤

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☀️🧡

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paradise

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S e a 💙

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Рыжик 🧡🧡🧡

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