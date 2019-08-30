Челябинская легкоатлетка, успехи которой не замечали в Европе

Это даже спадом назвать нельзя. Что-то необычное начало происходить в карьере спортсменки. Судите сами, в базе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с 2016 года не зафиксировано ни одного результата Клещевой.

Куда делась девушка? Самое интересное, что всё это время Клещева продолжала выступать. В 2016 году она стала первой на первенстве России в Пензе, затем завоевала золото в родном Челябинске, пробежав 100 метров с барьерами за 13,80 секунд.

2017 год также принёс в копилку Клещевой награды на разных соревнованиях - серебро на зимнем юниорском чемпионате России в Новочебоксарске, а летом того же года ей немного не повезло и она стала четвёртой на в Калуге. Обо всех этих успехах помнит только сама спортсменка, те, кто присутствовал на соревнованиях и российские базы данных. Протоколы этих стартов в IAAF не отправлялись.

На прошлогоднем зимнем чемпионате России среди юниоров Кристина стала первой, а на летнем - второй. В том же году она впервые приняла участие во взрослом первенстве страны, но не прошла там дальше стадии предварительных забегов. Лишь в 2018 году фамилия российской легкоатлетки начала появляться в базе данных IAAF.