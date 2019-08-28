Под Саласпилсом по горячим следам поймали угонщика мотоцикла

Во вторник, 27 августа, незадолго до полуночи Госполиция получила информацию от жителя Саласпилсского края, который сообщил о краже мотоцикла Aprilia 2018 года выпуска с территории своего частного дома.
Выяснилось, что пострадавший в момент кражи находился дома. Выйдя на мгновение на улицу, он заметил на своей территории постороннее лицо. После того, как человек ушел, он осмотрел свою территорию и констатировал пропажу мотоцикла.
Прибывшие на место происшествия стражи порядка незамедлительно начали поиски и последовали по следам мотоциклиста с помощью полицейской собаки. На расстоянии нескольких километров от места кражи на сельской территории Саласпилсского края полицейские заметили молодого мужчину с краденым мотоциклом.
По подозрению в краже он был задержан и доставлен в участок. Оказалось, что он родился в 2000 году и ранее уже несколько раз попадал в поле зрения полиции за имущественные преступления.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по факту кражи транспортного средства. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.
Согласно нынешней информации, возможно, вор вытолкал мотоцикл через незакрытые ворота частного дома. Какое-то время он его толкал, после чего сумел завести и уехать.