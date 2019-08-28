VNĪ считает поданное ReRe buve 1 предложение реконструкции Нового Рижского театра неполным

Строитель Нового Рижского театра ReRe buve 1 подал неполное предложение реконструкции театра, сообщило агентству LETA Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
"Для того чтобы полностью оценить предложение и убедиться в намерениях коммерсанта, его готовности брать на себя ответственность и возможности устранить нарушения качества и техники безопасности, мы попросили ReRe buve 1 предоставить детальный график выполнения строительных работ и обосновать расход указанного дополнительного финансирования в 1,6 млн евро", - сообщил председатель правления VNĪ Андрис Варна.
Он пояснил, что в повторно подготовленный предприятием график работ включены уже проделанные работы, и в то же время не включены промежуточные сроки проведения работ, что исключает возможность заказчика контролировать прогресс строительства. Без развернутых смет также невозможно оценить целесообразность запрошенного финансирования.
Сегодня VNĪ и ReRe buve 1 проведут повторную встречу.
Как сообщалось ранее, строительная компанияReRe buve1, которая занималась реконструкцией Нового Рижского театра (NRT), предложила ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) мировое соглашение и решение, которое позволит возобновить реконструкцию театра и завершить ее до 31 марта 2022 года.
Председатель правления ReRe Group Гунтис Аболиньш-Аболтиньш во время встречи с представителями VNĪ подал предложение, которое предусматривает, что строители возьмут на себя часть дополнительных затрат, возникших во время строительства. Также ReRe buve1 обязуется самостоятельно разработать проекты недостающих строительных конструкций и согласовать их с архитектурным бюро Зайги Гайле. Кроме того, строители на свои средства устранят ущерб, нанесенный соседним домам во время забивания свай.
"Мы готовы сами взять на себя значительную часть дополнительных расходов, но есть позиции, которые должен взять на себя заказчик - VNĪ. Мы также готовы продолжить сотрудничество с бюро Зайги Гайле, возобновить работы и закончить их до 31 марта 2022 года", - сказал Аболиньш-Аболтиньш.
Председатель правления VNĪ Андрис Варна обратил внимание на то, что по-прежнему остается в силе удорожание реконструкции на 1,6 млн евро, которое нужно покрывать из государственного бюджета.
По его словам, VNĪ пока не уверено, соответствует ли предложение строительной компании закону о публичных закупках, потому что значительно изменены сроки и сумма договора. Поэтому требуются заключения Бюро по надзору за закупками и Госконтроля. Остаются также сомнения в соблюдении принципов частной конкуренции и в разумности использования публичных средств, сказал Варна.
По его мнению, пока нет ответов на многие вопросы, и 3 сентября как срок возобновления работ не представляется реальным.
Также сообщалось, что ранее VNĪ заявило о расторжении договора с ReRe buve 1, потому что в работе компании выявлен ряд существенных нарушений, в том числе ненадлежащее качество работ, недостаточное изучение документации проекта, несоблюдение сроков и правил безопасности труда.