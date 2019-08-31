Советы по стилю для учителей: как одеваться в новом учебном году

Как показал опрос латвийских семей с детьми, посещающими детский сад, школу или вуз, внешний вид педагога важен для 68% родителей.

В том числе каждый второй участник опроса считает, что одежда учителя должна быть солидной, но не слишком классической.

За деловой и консервативный стиль учительского гардероба высказались 17% родителей, 12% хотели бы видеть учителей, одетых по-молодежному, а одетыми в соответствии с последними тенденциями моды - всего 8%.

32% родителей считают, что одежда педагога не имеет большого значения - главное, чтобы он хорошо учил. Интересно, что такое мнение чаще высказывают родители юношей и девушек. С учетом результатов опроса консультант по стилю дает полезные советы.

Более свободные жакеты и однотонные платья

"Прошли времена, когда в школе требовали придерживаться определенного дресс-кода. Теперь и учителя могут быть более творческими в своем выборе, но не будем отрицать, что дизайн одежды оказывает очень сильное влияние на того, кто ее видит. Не случайно государственные чиновники или работники высокого уровня носят только формальную, классическую одежду.

Классическая одежда создает впечатление серьезности, строгости. Фактически она внушает доверие. Поэтому для учителей как один из повседневных предметов одежды я рекомендовала бы жакет.

В наши дни он может быть уже не настолько формальным. Жакеты могут быть более свободного покроя, и в отличие от высокопоставленных лиц учителя могут выбрать и более яркий цвет", - говорит стилист Индра Салцевича.

ФОТО: Пресс-фото

С чем сочетаются жакеты?

Стилист рекомендует носить их как с блузками типа рубашек и с топами, так и с футболками, на которых нет крупных, заметных логотипов и рисунков.

Этой осенью очень популярны будут и битловки. Стилист отмечает, что жакет одинаково хорошо смотрится и с брюками, и с юбкой. Правда, рваные джинсы стоит оставить для уик-энда.

Чтобы предстать перед классом, нужны тканевые брюки. Если все же хочется надеть джинсы, они должны быть однотонными, без выбеленных участков и текстур.

ФОТО: Пресс-фото

"Платья всегда в моде! Хочу, правда, отметить, что в школе важно носить платье подобающей длины. Не рекомендуются платья из пестрых или цветных тканей - лучше выбирать однотонные, дополняя их аксессуарами.

Почему не цветные? Детям, особенно в первых классах, важно видеть один цвет - это помогает концентрироваться. Яркие, пестрые краски - как магнит для детей: им нравится смотреть на платье, а не в книгу", - говорит Индра.

На что еще обратить внимание, делая покупки?

Очень важно выбирать качественные вещи.

"Дамы, не поддавайтесь соблазну и не гонитесь за дешевыми топиками и аксессуарами, потому что вы рискуете увидеть такие у своих учениц!"

- предупреждает Индра Салцевича.

В поисках новой одежды важно уделить внимание актуальным формам дизайна. В моде жакеты оверсайз, а не прилегающие к фигуре, как раньше. Стилист подчеркивает, что особенно актуальна клетка, а также необычные цвета - фисташковый, оттенки коричневого.

ФОТО: Пресс-фото

В моде на обувь резких изменений не произошло -

актуален выбор подходящей к персональному стилю. Так что это могут быть и классические лодочки, и туфли без каблука по типу мужских, и спортивная обувь.

Среди юбок сейчас актуальны длина миди, плиссировка и покрой солнце-клеш. Эти юбки прекрасно сочетаются с другим трендом - джемперами с высоким горлом или битловками.

"В новом модном сезоне, который совпадает с началом нового учебного года, актуален будет стиль 70-х годов прошлого века, который сочетается со спортивной легкостью и цветами 80-х.

Важно не покупать одежду ради самой покупки. Надо мыслить в целом - комплектуется ли данный предмет одежды с другими, которые уже есть дома?

Также, покупая базовые предметы своего гардероба, надо всегда подумать над тем, чтобы они были однотонными, потому что тогда они намного проще сочетаются с остальными вещами. Еще обязательно напомню, что учителю важно следовать за временем не только в освоении знаний, но и в стиле. Это обязательно поможет в установлении контакта с учениками", - подчеркнула И. Салцевича.